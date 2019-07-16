10:03
16 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Що приховують Трамп і Путін. Демократія по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 липня
      Вєсті. UA: Бойко кличе Меркель в "Опоплатформу". Революційний крок Парубія
      Вєсті.UA
      20:50, 15 липня
      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування
      ЦРУ
      11:25, 15 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Масове отруєння дітей. Ситуація на фронті

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 липня станом на 9:00 – масове отруєння дітей у таборі на Одещині. Кількість дітей, що опинились на лікарняних ліжках сягнула 52. У всіх постраждалих виявили дизентирію Флекснера. Атаки на передовій не вщухають. Внаслідок обстрілу околиць Авдіївки загинув військовослужбовець Дмитро Лісовол.

      Також у випуску:

      В ООН виділили п'ять мільйонів доларів на розвиток Донбасу.

      Фінські авіавинищувачі підняли в небо через російські військові літаки над фінською затокою.

      11-місячний малюк випав з п'ятого поверху прямісінсько у руки перехожих.

      blog_ava
      ОБСЄ зафіксувала, як окупанти відправили до Росії вантажівки та потяги з невідомим багажем
      сьогодні
      2974
      Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На Донбас повертається масштабна війна: ризики України і плани Росії
      сьогодні , 09:00 На Донбас повертається масштабна війна: ризики України і плани Росії
      Олексій Чибісов 2660
      Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      15 липня , 14:30 Давайте поговоримо: відома дата телемосту між 24 каналом і грузинським Руставі-2
      3433
      Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      сьогодні , 08:03 Головні новини 15 липня: знижена ціна на газ і зміни у складі РНБО
      5778
      Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      15 липня , 22:00 Як розбудувати та залучити інвестиції у Чернівці
      Блог Соцмережі 393
      Куди піти в Трускавці: мальовничі місця, які здивують кожного
      15 липня , 21:01 Куди піти в Трускавці: мальовничі місця, які здивують кожного
      Юлія Гілей 1743
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук