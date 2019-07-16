Випуск новин за 9:00: Масове отруєння дітей. Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 липня станом на 9:00 – масове отруєння дітей у таборі на Одещині. Кількість дітей, що опинились на лікарняних ліжках сягнула 52. У всіх постраждалих виявили дизентирію Флекснера. Атаки на передовій не вщухають. Внаслідок обстрілу околиць Авдіївки загинув військовослужбовець Дмитро Лісовол.

Також у випуску: В ООН виділили п'ять мільйонів доларів на розвиток Донбасу. Фінські авіавинищувачі підняли в небо через російські військові літаки над фінською затокою. 11-місячний малюк випав з п'ятого поверху прямісінсько у руки перехожих.

Джерело: 24 канал