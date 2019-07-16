Випуск новин за 9:00: Масове отруєння дітей. Ситуація на фронті
У випуску новин за 16 липня станом на 9:00 – масове отруєння дітей у таборі на Одещині. Кількість дітей, що опинились на лікарняних ліжках сягнула 52. У всіх постраждалих виявили дизентирію Флекснера. Атаки на передовій не вщухають. Внаслідок обстрілу околиць Авдіївки загинув військовослужбовець Дмитро Лісовол.
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Джерело: 24 канал
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