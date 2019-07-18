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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Випуск новин за 9:00: Мінські домовленості. Ситуація на фронті

      Випуск новин 31

      У випуску новин за 18 липня станом на 9:00 – у Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня. Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

      Також у випуску:

      Прогнози щодо суду над військовополоненими моряками у Росії озвучив адвокат одного з них Ілля Новіков.

      Росія про телеміст Україна-Грузія.

      Зеленський хоче давати друге громадянство етнічним українцям.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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