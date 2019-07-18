Випуск новин за 9:00: Мінські домовленості. Ситуація на фронті

У випуску новин за 18 липня станом на 9:00 – у Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня. Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.

Також у випуску: Прогнози щодо суду над військовополоненими моряками у Росії озвучив адвокат одного з них Ілля Новіков. Росія про телеміст Україна-Грузія. Зеленський хоче давати друге громадянство етнічним українцям.

Джерело: 24 канал