Випуск новин за 9:00: Мінські домовленості. Ситуація на фронті
У випуску новин за 18 липня станом на 9:00 – у Мінську домовились підготуватись до обміну заручників у форматі 69 на 208 та забезпечити повну тишу на лінії фронту з опівночі 21 липня. Доба на фронті минула без втрат, проте обстріли не припинялися. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська.
Також у випуску:
Прогнози щодо суду над військовополоненими моряками у Росії озвучив адвокат одного з них Ілля Новіков.
Росія про телеміст Україна-Грузія.
Зеленський хоче давати друге громадянство етнічним українцям.
Джерело: 24 канал
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