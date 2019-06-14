Випуск новин за 9:00: Можливі об'єднання політсил. Санкції щодо "Північного потоку-2"
У випуску новин за 14 червня станом на 9:00 – кандидати активно готуються до виборів й говорять про можливі об'єднання. Зокрема "Європейська солідарність" не проти коаліції зі "Слугою народу", а президентська партія – з "Голосом". США готується вдарити новими санкціями по "Північному потоку-2". Відповідний законопроект уже внесли на розгляд американського Конгресу.
Також у випуску:
Проросійські бойовики зухвало обстріляли околиці Мар'їнки: п'ять мирних жителів поранені.
На Одещині успішно завершилися випробування нового ракетного комплексу "Вільха".
Росія хоче включити в делегацію до ПАРЄ депутатів з окупованого Криму.
У Києві розпочався купальний сезон: чи готові пляжі до відпочивальників.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі