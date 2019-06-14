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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
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      Випуск новин за 9:00: Можливі об'єднання політсил. Санкції щодо "Північного потоку-2"

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 червня станом на 9:00 – кандидати активно готуються до виборів й говорять про можливі об'єднання. Зокрема "Європейська солідарність" не проти коаліції зі "Слугою народу", а президентська партія – з "Голосом". США готується вдарити новими санкціями по "Північному потоку-2". Відповідний законопроект уже внесли на розгляд американського Конгресу.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики зухвало обстріляли околиці Мар'їнки: п'ять мирних жителів поранені.

      На Одещині успішно завершилися випробування нового ракетного комплексу "Вільха".

      Росія хоче включити в делегацію до ПАРЄ депутатів з окупованого Криму.

      У Києві розпочався купальний сезон: чи готові пляжі до відпочивальників.

       

       

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      Теги: Північний потік-2 Санкції Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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