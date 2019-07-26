Випуск новин за 9:00: Напад на охоронця Порошенка. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 липня станом на 9:00 – 25 липня невідомі зчинили сутички біля ДБР, зокрема розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. Правоохоронці розшукують всіх учасників інциденту. Нападникам загрожує до чотирьох років ув'язнення за статтею про хуліганство. Проросійські бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі: один український військовий поранений.

Також у випуску: Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом телефоном про майбутній візит українського президента до США. В Маріупольському районі Азовського моря один з кораблів Берегової охорони російської ФСБ, як тільки настає темрява, починає освічувати українські катери зеленим променем. Водія, який під дією наркотиків спричинив смертельну ДТП в Києві, відпустили з-під варти під заставу.

Джерело: 24 канал