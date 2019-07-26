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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Випуск новин за 9:00: Напад на охоронця Порошенка. Ситуація на фронті

      Випуск новин 56 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 липня станом на 9:00 – 25 липня невідомі зчинили сутички біля ДБР, зокрема розпилили газовий балончик просто в обличчя охоронця Петра Порошенка. Правоохоронці розшукують всіх учасників інциденту. Нападникам загрожує до чотирьох років ув'язнення за статтею про хуліганство. Проросійські бойовики знову порушили режим тиші на Донбасі: один український військовий поранений.

      Також у випуску: 

      Володимир Зеленський поговорив із Дональдом Трампом телефоном про майбутній візит українського президента до США.

      В Маріупольському районі Азовського моря один з кораблів Берегової охорони російської ФСБ, як тільки настає темрява, починає освічувати українські катери зеленим променем.

      Водія, який під дією наркотиків спричинив смертельну ДТП в Києві, відпустили з-під варти під заставу.

       

       

       

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      Теги: Новини України Випуск новин Державне бюро розслідувань Петро Порошенко Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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