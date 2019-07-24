Випуск новин за 9:00: Навчання офіцерів в Житомирі. Аварія з автобусами в Канаді

У випуску новин за 24 липня станом на 9:00 – на полігоні під Житомиром майбутні офіцери-десантники відточували свою майстерність. Завдання у бійців непрості: на них чекають 400 метрів перепон через колючий дріт, палаючі шини та димову завісу. В Канаді зіткнулися та загорілися два автобуси з дітьми, яких везли додому з літнього табору. В результаті ДТП майже 70 постраждалих доправили до лікарні.

Також у випуску: ЦВК порахувала 99,3% електронних протоколів. Разумков анонсував законопроект, за яким нардепів позбавлятимуть мандату за прогули. Аномальна спека майже по всій території Європи: у Париж очікують 41 градусів тепла, а у Празі – 36 градусів.

Джерело: 24 канал