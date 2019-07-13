Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. День народження Сенцова
У випуску новин за 13 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжують гатити із забороненого Мінськом озброєння. В результаті постраждали двоє українських військових. Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.
Також у випуску:
Суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки.
У Сомалі бойовики захопили готель і підірвались, в результаті щонайменше 10 загиблих.
Куди літають українці у відпустку – деталі у сюжеті.
Джерело: 24 канал
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