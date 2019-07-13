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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. День народження Сенцова

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжують гатити із забороненого Мінськом озброєння. В результаті постраждали двоє українських військових. Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.

      Також у випуску:

      Суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки.

      У Сомалі бойовики захопили готель і підірвались, в результаті щонайменше 10 загиблих.

      Куди літають українці у відпустку – деталі у сюжеті.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 13 липня: дощі з грозами, в деяких областях – сонце
      сьогодні
      1467
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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