Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. День народження Сенцова

У випуску новин за 13 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжують гатити із забороненого Мінськом озброєння. В результаті постраждали двоє українських військових. Сьогодні у в'язня Кремля Олега Сенцова День народження, режисеру виповнюється 43 роки.

Також у випуску: Суд в Італії вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. У Сомалі бойовики захопили готель і підірвались, в результаті щонайменше 10 загиблих. Куди літають українці у відпустку – деталі у сюжеті.

Джерело: 24 канал