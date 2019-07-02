Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Токсична атака на Facebook

У випуску новин за 2 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого. До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою.

Також у випуску: Росія вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні. Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов майже по всій території України. Прогнозують дощі, місцями сильні грози та шквальний вітер, окрім південних областей. У Гонконгу відмовились від розгляду законопроекту про екстрадицію, через який тисячі людей вийшли на вулиці.

Джерело: 24 канал