Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Токсична атака на Facebook
У випуску новин за 2 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого. До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою.
Також у випуску:
Росія вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.
Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов майже по всій території України. Прогнозують дощі, місцями сильні грози та шквальний вітер, окрім південних областей.
У Гонконгу відмовились від розгляду законопроекту про екстрадицію, через який тисячі людей вийшли на вулиці.
Джерело: 24 канал
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