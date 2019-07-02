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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Токсична атака на Facebook

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 9:00 – проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого. До офісу компанії Facebook надійшла посилка зі смертельною отрутою.

      Також у випуску:

      Росія вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.

      Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати.

      Синоптики попереджають про погіршення погодних умов майже по всій території України. Прогнозують дощі, місцями сильні грози та шквальний вітер, окрім південних областей.

      У Гонконгу відмовились від розгляду законопроекту про екстрадицію, через який тисячі людей вийшли на вулиці.

      blog_ava
      Жорстка відповідь за медиків: українські військові знищили БМП ворога
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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