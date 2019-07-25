Випуск новин за 9:00: Підрахунок голосів. Ситуація на фронті

У випуску новин за 25 липня станом на 9:00 – у ЦВК опрацювали майже 100 відсотків протоколів. Підрахувати треба ще 15 сотих відсотка документів. Це приблизно 20 тисяч голосів. Бойовики відкрили вогонь по нашим позиціям в районі села Причепилівка, що на Луганщині. Обстріляли наших бійців з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Також у випуску: ГПУ викликала Михайла Добкіна на допит. Порошенка чекають на допит у ДБП. ЄС вимагає негайно відпустити Павла Гриба та всіх українських політв'язнів.

Джерело: 24 канал