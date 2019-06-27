Випуск новин за 9:00: Польща протестує проти Росії. Вибух в центрі Відня

У випуску новин за 27 червня станом на 9:00 – під посольство РФ у Варшаві зібралися люди. Вони закликають Росію звільнити українських моряків. Окрім українців акцію підтримали поляки і навіть росіянин, що вимушено залишив свою країну. У Відні внаслідок потужного вибуху на перехожих обвалився п'ятиповерховий будинок. Вибухова хвиля була така сильна, що у прилеглих будинках повибивало шибки.

Також у випуску: Оскарження українською стороною рішення про повернення росіян до ПАРЄ відхилили. Зрештою держава-агресор тепер знову офіційно є членом Асамблеї. Рада Європи обрала нового генерального секретаря. Нею стала представниця Хорватії Марія Пейчиновіч-Бурич. Вже вдруге в історії Ради Європи цю посаду посіла жінка. Масштабна пожежа під Києвом охопила склади секонд-хенду. Сталося все ввечері на столичній Петропавлівській Борщагівці. У Росії літак здійснив аварійну посадку через відмову одного двигуна. Екіпаж АН-24 втратив контроль над судном і не зміг втримати його у межах аеродрому, на землі авіалайнер зіткнувся з очисними спорудами й загорівся. Внаслідок аварії загинули командир екіпажу та бортмеханік. На Полтавщині, неподалік міста Кобиляки, зранку впав дельтаплан. За попередньою інформацією двоє людей загинули.

Джерело: 24 канал