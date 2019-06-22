Випуск новин за 9:00: Протести у Грузії. Буревій в Франції

У випуску новин за 22 червня станом на 9:00 – У Грузії продовжують тривати антиросійські протести, на які вийшли кілька тисяч людей. Мітингувальники висунули владі новий ультиматум. Вбивчий буревій накрив південь Франції, дві людини загинуло, ще 10 поранені. Вражаючі кадри негоди з блискавками, градом розміром з кульки для пінг-погу з'явились у мережі.

Також у випуску: На Прикарпатті блискавка вбила трьох людей і ще двох травмувала. У столиці показали документальний фільм про героїв так званої пануючої висоти у Дебальцево. Очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським авіалініям літати в Грузію.

Джерело: 24 канал