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      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
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      Випуск новин за 9:00: Протести у Грузії. Буревій в Франції

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 червня станом на 9:00 – У Грузії продовжують тривати антиросійські протести, на які вийшли кілька тисяч людей. Мітингувальники висунули владі новий ультиматум. Вбивчий буревій накрив південь Франції, дві людини загинуло, ще 10 поранені. Вражаючі кадри негоди з блискавками, градом розміром з кульки для пінг-погу з'явились у мережі.

      Також у випуску:

      На Прикарпатті блискавка вбила трьох людей і ще двох травмувала.

      У столиці показали документальний фільм про героїв так званої пануючої висоти у Дебальцево.

      Очільник Кремля Володимир Путін заборонив російським авіалініям літати в Грузію.

      blog_ava
      Варення з аґрусу: легкий покроковий рецепт
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      Теги: Випуск новин Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Новини Франції Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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