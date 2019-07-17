Випуск новин за 9:00: П'ята річниця катастрофи літака МН17. Ситуація на фронті

У випуску новин за 17 липня станом на 9:00 – сьогодні минає п'ять років, як Росія збила літак малайзійських авіаліній рейсу МН17 у небі над Донбасом. Проте країна своєї провини не визнає і досі. Бої на фронті не стихають. Протягом ночі російські бойовики сипали на голови українським армійцям міни, снаряди артилерії та гранати.

Також у випуску: У Києві фура впала з мосту і ледь не загорілася. На Одещині правоохоронці викрили цілу мережу підкупу виборців. У Києві стартував фестиваль "Upark".

Джерело: 24 канал