10:31
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на український армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Випуск новин за 9:00: П'ята річниця катастрофи літака МН17. Ситуація на фронті

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 липня станом на 9:00 – сьогодні минає п'ять років, як Росія збила літак малайзійських авіаліній рейсу МН17 у небі над Донбасом. Проте країна своєї провини не визнає і досі. Бої на фронті не стихають. Протягом ночі російські бойовики сипали на голови українським армійцям міни, снаряди артилерії та гранати.

      Також у випуску:

      У Києві фура впала з мосту і ледь не загорілася.

      На Одещині правоохоронці викрили цілу мережу підкупу виборців.

      У Києві стартував фестиваль "Upark".

      blog_ava
      Зеленський масово звільняє керівників райадміністрацій: список
      сьогодні
      10007
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі MH17
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      сьогодні , 08:40 Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1128
      Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      сьогодні , 07:35 Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      5 9939
      Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      сьогодні , 07:01 Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      Ірина Поліщук 3493
      Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога
      16 липня , 23:49 Яким партіям літня кампанія піде на користь, а яким навпаки: прогноз соціолога
      Ірина Поліщук 2269
      FaceApp – жартівлий спосіб злити персональні дані
      16 липня , 22:00 FaceApp – жартівлий спосіб злити персональні дані
      Олекса Коба 989
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук