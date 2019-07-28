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      Випуск новин за 9:00: Річниця Хрещення Русі. Ситуація на фронті

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 липня станом на 9:00 – в Україні відзначають 1031-річницю Хрещення Русі та України. Православна церква України відзначає свято у Софії Київській. За минулу добу один український військовий був поранений на Донбасі. У штабі ООС наголошують, що українські військові дотримуються режиму тиші, проте ворога контролюють.

      Також у випуску:

      Харківські студенти розробили тротуарну плитку, що світиться вночі. Протягом дня поверхня заряджається від сонця. А уже із настанням сутінків випромінює світло.

      У Києві провели масштабний відбір на Ігри Нескорених. Це змагання ветеранів різних війн, які цьогоріч відбуватимуться в Гаазі. Від України туди поїде команда нескорених.

      blog_ava
      ДБР розслідує інцидент з Глуховерею, а син Глуховері очолює слідчий відділ ДБР
      сьогодні
      11344
      Теги: Релігія Річниця Хрещення Русі Випуск новин Війна на Донбасі Війна
      Джерело: 24 канал
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