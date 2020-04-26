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      Випуск новин за 9:00: Річниця трагедії у Чорнобилі. Зміни на ринку праці

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      Випуск новин з Тетяною Шевченко
      Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

      У випуску новин за 26 квітня станом на 9:00 – 34 роки тому сталася чи не найбільша техногенна катастрофа людства, четвертий енергоблок ЧАЕС вибухнув під час випробувань. За час карантину ринок праці зазнав значних трансформацій. Більшість українців змушені працювати вдома, деякі взагалі втратили роботу. Як пристосуватися до нових умов – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску: 

      Американські ЗМІ повідомили про смерть північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Натомість у КНДР переконують, що з ним – все гаразд.

      Директор Чорнобильського заповідника Олександр Галущенко заявив, що вогонь вже знищив приблизно 5% місцевого природного комплексу. 

      У Запоріжжі – спалах коронавірусу у гуртожитку. COVID-19 виявили у 13 з 200 людей, які мешкають у одному будинку. Першою захворіла жінка-медпрацівник.

      Відтепер у порталі "Дія" можна оформити виплати допомоги з безробіття. Відповідне рішення напередодні ухвалив уряд. 

      Теги: Безробіття Ринок праці Новини України Чорнобиль Випуск новин
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