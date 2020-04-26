Випуск новин за 9:00: Річниця трагедії у Чорнобилі. Зміни на ринку праці

У випуску новин за 26 квітня станом на 9:00 – 34 роки тому сталася чи не найбільша техногенна катастрофа людства, четвертий енергоблок ЧАЕС вибухнув під час випробувань. За час карантину ринок праці зазнав значних трансформацій. Більшість українців змушені працювати вдома, деякі взагалі втратили роботу. Як пристосуватися до нових умов – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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