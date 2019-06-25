Випуск новин за 9:00: Росію повернули в ПАРЄ. Загострення на фронті

У випуску новин за 25 червня станом на 9:00 – 118 депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ. І це попри те, що РФ впродовж останніх 4 років навіть не сплачувала членських внесків. Минулої доби майже 50 разів бойовики гатили по позиціях нашого війська. В результаті двоє наших військових зазнали поранень, двоє – травмовані.

Також у випуску: У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків. В зоні проведення ООС прикордонники затримали росіянина, який їхав воювати на боці бойовиків. Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів.

Джерело: 24 канал