Випуск новин за 9:00: Росію повернули в ПАРЄ. Загострення на фронті
У випуску новин за 25 червня станом на 9:00 – 118 депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ. І це попри те, що РФ впродовж останніх 4 років навіть не сплачувала членських внесків. Минулої доби майже 50 разів бойовики гатили по позиціях нашого війська. В результаті двоє наших військових зазнали поранень, двоє – травмовані.
Також у випуску:
У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків.
В зоні проведення ООС прикордонники затримали росіянина, який їхав воювати на боці бойовиків.
Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів.
Джерело: 24 канал
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