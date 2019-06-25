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      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
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      Випуск новин за 9:00: Росію повернули в ПАРЄ. Загострення на фронті

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 червня станом на 9:00 – 118 депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи підтримали резолюцію, яка повертає Росію в ПАРЄ. І це попри те, що РФ впродовж останніх 4 років навіть не сплачувала членських внесків. Минулої доби майже 50 разів бойовики гатили по позиціях нашого війська. В результаті двоє наших військових зазнали поранень, двоє – травмовані.

      Також у випуску:

      У Росії залишився лише день, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН – відпустити українських моряків.

      В зоні проведення ООС прикордонники затримали росіянина, який їхав воювати на боці бойовиків.

      Протести у Грузії відновились навіть після того, як влада погодилась виконати одну з вимог мітингарів.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Випуск новин ПАРЄ
      Джерело: 24 канал
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