Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. День Конституції в Україні

У випуску новин за 28 червня станом на 9:00 – за минулу добу у штабі ООС нарахували 34 обстріли, три з них зафіксували сьогодні. Внаслідок цього один український захисник отримав поранення, ще двоє травмовані. Українці відзначають день Конституції. Її змінював чи не кожен український президент, а за 23 роки її існування вона перетворилася на книгу змін.

Також у випуску:

Недипломатичний скандал розгорівся між президентом і міністром закордонних справ. Зеленський навіть скликав екстрений брифінг на Банковій через непорозуміння з Клімкіним. Глава держави звинуватив очільника МЗС у тому, що той без відома президента відправив ноту щодо звільнення українських моряків.

Розпочалася зустріч американського президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним у рамках саміту G20 в Японії. Перед початком перемовин Трамп тепло привітав російського колегу і запевнив, що це початок хороших стосунків. Говоритимуть зокрема і про Україну, конфлікт у Сирії, Афганістані та Венесуелі.

У Польщі українця, який знепритомнів на виробництві, вивезли до лісу за 130 кілометрів. І залишили помирати. Там чоловіка в робочому одязі згодом знайшли лісники, вже без ознак життя. Родина про смерть батька дізналась із соцмереж.

В іспанській Каталонії спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогнеборці й досі не можуть приборкати вогонь. Залучили сотні пожежних бригад. Втім, всі спроби загасити полум'я поки що невдалі.