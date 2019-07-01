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      G20 ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Протести у Гонконгу

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 липня станом на 9:00 – за минулу добу, 30 червня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій на Донбасі. Серед наших воїнів втрат немає, а у ворога – є. Одного окупанта було знищено, ще одного – поранено. У Гонконгу відновились протести проти законопроекту щодо екстрадиції. Там почали готувати головну площу до масштабної акції.

      Також у випуску:

      У Техасі розбився літак, десятеро загиблих. 

      Партія Саакашвілі отримал свій номер у бюлетені.

       

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      Теги: Випуск новин Протести у Гонконгу Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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