Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Протести у Гонконгу

У випуску новин за 1 липня станом на 9:00 – за минулу добу, 30 червня, російські окупаційні війська здійснили 23 обстріли українських позицій на Донбасі. Серед наших воїнів втрат немає, а у ворога – є. Одного окупанта було знищено, ще одного – поранено. У Гонконгу відновились протести проти законопроекту щодо екстрадиції. Там почали готувати головну площу до масштабної акції.

Також у випуску: У Техасі розбився літак, десятеро загиблих. Партія Саакашвілі отримал свій номер у бюлетені.

Джерело: 24 канал