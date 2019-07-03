Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Протести в Ізраїлі

У випуску новин за 3 липня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Один український військовий зазнав травмування. Бойовики минулої доби 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Через протести на вулицях міста Ізраїля 50 правоохоронців поранено, 60 протестувальників затримано. Учасники акції вийшли на вулиці аби сказати "Ні" вбивствам і расизму.

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