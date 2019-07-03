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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Протести в Ізраїлі

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 9:00 – на передовій не припиняються обстріли. Один український військовий зазнав травмування. Бойовики минулої доби 13 разів відкривали вогонь по позиціях українського війська. Через протести на вулицях міста Ізраїля 50 правоохоронців поранено, 60 протестувальників затримано. Учасники акції вийшли на вулиці аби сказати "Ні" вбивствам і расизму.

      Також у випуску:

      Україна з Канадою домовились під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єром Джастіном Трюдо про бронетехніку, спрощену процедуру подорожей та 25 мільйонів доларів на реформи.

      Активісти висунули ультиматум ЦВК та Верховному суду, аби ті переглянули законність реєстрації Клюєва та Шарія.

      Провальний туристичний сезон в Криму.

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      Теги: Випуск новин Новини Ізраїля Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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