Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Пожежа на українському судні

У випуску новин за 22 липня станом на 9:00 – на фронті у день голосування бойовики суттєво зменшили свою активність. За добу обстрілювали наші позиції один раз. На борту українського траулера "Іван Голубець" біля берегів Західної Африки спалахнула пожежа, під час якої пропав безвісти один моряк.

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ЦВК підрахувала більше третини голосів і президентська партія "Слуга народу" має безпрецедентний для української політики результат.

Не минув спокійно підрахунок голосів у Запоріжжі. Там на виборчій дільниці розпилили газ. Невідомі кинули у відчинене вікно приміщення димову шашку в той момент, коли там підраховували голоси.

У Гонконзі натовп людей в масках, озброєних кийками, штурмував місцеве метро. Чоловіки в білих футболках напали на людей на платформах і всередині вагонів.