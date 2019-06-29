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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Саакашвілі йде на вибори

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 червня станом на 9:00 – в штабі ООС нарахували 32 порушення режиму припинення вогню. На щастя, жоден наш воїн не постраждав, а от у противника є втрати. Трьох бойовиків знищено, стільки ж – поранено. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відхилив апеляційну скаргу ЦВК щодо реєстрації кандидатів у депутати від партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп таки запитав Володимира Путіна про українських моряків. Це підтвердив речник російського президента Дмітрій Пєсков.

      Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії.

      У Станиці Луганській наша армія відійшла назад. Щоправда, змушені були це зробити і бойовики. Розведення сил та засобів планували ще в 2016 році.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Міхеїл Саакашвілі Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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