Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Турнір за звання найкращого пожежника
У випуску новин за 23 червня станом на 9:00 – за добу на фронті один загиблий та вісім поранених. Бойовики гатили з мінометів, а також накрили майже всю лінію фронту снарядами калібру 120 та 82 міліметри. У Львові стартував Всеукраїнський турнір за звання найкращого пожежника. Понад півтори сотні учасників з усіх областей України на площі поблизу оперного театру вправлялися у повному екіпіруванні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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