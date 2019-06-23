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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Турнір за звання найкращого пожежника

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 червня станом на 9:00 – за добу на фронті один загиблий та вісім поранених. Бойовики гатили з мінометів, а також накрили майже всю лінію фронту снарядами калібру 120 та 82 міліметри. У Львові стартував Всеукраїнський турнір за звання найкращого пожежника. Понад півтори сотні учасників з усіх областей України на площі поблизу оперного театру вправлялися у повному екіпіруванні.

      Також у випуску:

      Службовці Держприкордонслужби затримали на Львівщині єгиптянина та бразильця.

      У Києві відбувається КиївПрайд – щорічний марш ЛГБТ-спільноти.

      Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 "Градів" в окупованих районах Луганської області.

      blog_ava
      КиївПрайд 2019: перші провокації та затримання на Марші рівності
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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