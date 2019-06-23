Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Турнір за звання найкращого пожежника

У випуску новин за 23 червня станом на 9:00 – за добу на фронті один загиблий та вісім поранених. Бойовики гатили з мінометів, а також накрили майже всю лінію фронту снарядами калібру 120 та 82 міліметри. У Львові стартував Всеукраїнський турнір за звання найкращого пожежника. Понад півтори сотні учасників з усіх областей України на площі поблизу оперного театру вправлялися у повному екіпіруванні.

Також у випуску: Службовці Держприкордонслужби затримали на Львівщині єгиптянина та бразильця. У Києві відбувається КиївПрайд – щорічний марш ЛГБТ-спільноти. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 "Градів" в окупованих районах Луганської області.

Джерело: 24 канал