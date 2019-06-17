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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Ураган на Луганщині

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 червня станом на 9:00 – ворог продовжує нарощувати кількість обстрілів. Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів. Позривав дахи на будинках, викорчував дерева, побив градом городину - такий потужний уаган пронісся Луганщиною.

      Також у випуску:

      Легендарний гурт KISS дав перший і останній концерт в Україні.

      Чому українці частіше літають за кордон, ніж Україною.

      Зеленський поїхав у Європу на зустріч з Макроном і Меркель.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 17 червня: стане трішки прохолодніше, а Захід омиють дощі
      сьогодні
      2001
      Теги: Новини Луганська Випуск новин Війна на Донбасі Погода
      Джерело: 24 канал
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