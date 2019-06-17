Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Ураган на Луганщині

У випуску новин за 17 червня станом на 9:00 – ворог продовжує нарощувати кількість обстрілів. Минулої доби російські найманці 30 разів порушували тишу і поранили двох наших захисників, а сьогодні стріляли уже 7 разів. Позривав дахи на будинках, викорчував дерева, побив градом городину - такий потужний уаган пронісся Луганщиною.

Також у випуску: Легендарний гурт KISS дав перший і останній концерт в Україні. Чому українці частіше літають за кордон, ніж Україною. Зеленський поїхав у Європу на зустріч з Макроном і Меркель.

Джерело: 24 канал