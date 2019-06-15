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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Wiki бібліотека

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 червня станом на 9:00 – за минулу добу на передовій зафіксували 24 обстріли у бік позицій наших армійців. Один військовий в результаті нападів ворога поранений. В Україні з'явилась перша Wiki бібліотека. Відтепер усі охочі можуть не лише почитати цікаві книжки, але й навчитися писати чи редагувати статті у Вікіпедії.

      Також у випуску:

      Жителям окупованого Донбасу почали видавати російські паспорти. Для цього організували автобуси із псевдореспублік до Ростовської області Росії.

      Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала 264 мажоритарних кандидатів, серед них 242 самовисуванці та 22 представники політичних партій.

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      Теги: Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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