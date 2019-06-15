Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Wiki бібліотека

У випуску новин за 15 червня станом на 9:00 – за минулу добу на передовій зафіксували 24 обстріли у бік позицій наших армійців. Один військовий в результаті нападів ворога поранений. В Україні з'явилась перша Wiki бібліотека. Відтепер усі охочі можуть не лише почитати цікаві книжки, але й навчитися писати чи редагувати статті у Вікіпедії.

Також у випуску: Жителям окупованого Донбасу почали видавати російські паспорти. Для цього організували автобуси із псевдореспублік до Ростовської області Росії. Центральна виборча комісія офіційно зареєструвала 264 мажоритарних кандидатів, серед них 242 самовисуванці та 22 представники політичних партій.

Джерело: 24 канал