Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Заява ЦВК щодо бюлетенів

У випуску новин за 6 липня станом на 9:00 – на фронті знову не спокійно. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування. У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів. А відтак, будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

Також у випуску: ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна. Нітрати в овочах та фруктах: як перевірити та зменшити їх вміст. Як родина полоненого моряка Андрія Ейдера чекає його з полону.

Джерело: 24 канал