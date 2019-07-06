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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Заява ЦВК щодо бюлетенів

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 липня станом на 9:00 – на фронті знову не спокійно. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування. У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів. А відтак, будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.

      Також у випуску:

      ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Парламентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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