Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Заява ЦВК щодо бюлетенів
У випуску новин за 6 липня станом на 9:00 – на фронті знову не спокійно. Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби два українських бійця отримали поранення, ще четверо – бойове травмування. У ЦВК заявили, що не бачать підстав для передруку бюлетенів, адже не встигнуть зробити це до дня виборів. А відтак, будуть оскаржувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду.
Також у випуску:
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати екс-регіонала Рената Кузьміна.
Нітрати в овочах та фруктах: як перевірити та зменшити їх вміст.
Як родина полоненого моряка Андрія Ейдера чекає його з полону.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі