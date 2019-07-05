Випуск новин за 9:00: Скандал з партією "Слуга народу". Ситуація на війні

У випуску новин за 5 липня станом на 9:00 – партія "Слуга народу" продовжує вражати історіями своїм претендентів на мандати у Верховній Раді. Один із них – Андрій Холодов – кум одіозного Віктора Медведчука, який пов'язаний з Путіним. Проросійські бойовики посилили обстріли. Вони гатять по наших позиціях не лише з мінометів, але й з артилерії. Один захисник загинув, ще шестеро поранено.

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У Києві пасажирський автобус з іноземцями зіштовхнувся з трьома легковиками. Один водій госпіталізований. Винуватцем аварії був рейсовий автобус, що наздогнав легковик, після чого автівка врізалась в інші дві машини.

Очільник Кремля в Італії вимагав поступок від європейських і українських політиків. Він сказав, що Україна повинна скасувати блокаду Донбасу, а Євросоюз – санкції щодо Росії.

Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, якого підозрюють у розкраданнях в "Укроборонпромі" знову при посаді. На цей раз він очолив корпорацію "Богдан".