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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ХРЕСНА ХОДА
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      Випуск новин за 9:00: Стрілянина на фестивалі у США. Ситуація на фронті

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 9:00 – фестиваль їжі у США закінчився стріляниною та вбитими. Невідомий відкрив вогонь по наметах, які були заповнені відвідувачами заходу. На Донбасі поки відносно тримається "режим тиші". Проте російські окупанти здійснювали вночі не інтенсивний обстріл по КПВВ Мар'їнка.

      Також у випуску:

      У ЄС та МЗС України засудили масові затримання в Москві.

      Андрія Портнова допитають у справі вбивства на Євромайдані.

      У Румунії дитина телефонувала в поліцію після викрадення, проте поліція проігнорувала дзвінки.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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