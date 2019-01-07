Випуск новин за 9:00: Томос в Україні. Різдвяні подарунки для бійців

У випуску новин за 7 січня станом на 9:00 – Томос про автокефалію Православної церкви прибув до України, від сьогодні всі охочі зможуть побачити документ у Софії Київській. Черкаські волонтери запакували святковий пакунок для бійців.

Також у випуску: Чим дивують українські міста туристів під час Різдва. На Сході України проросійські бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Чорне море увійшов корабель ВМС США.