Випуск новин за 9:00: Томос в Україні. Різдвяні подарунки для бійців
У випуску новин за 7 січня станом на 9:00 – Томос про автокефалію Православної церкви прибув до України, від сьогодні всі охочі зможуть побачити документ у Софії Київській. Черкаські волонтери запакували святковий пакунок для бійців.
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Джерело: 24 канал
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