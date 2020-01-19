Випуск новин за 9:00: У Києві затримали п'яного поліцейського. Росія фінансує "ЛНР"

У випуску новин за 19 січня станом на 9:00 – вночі поліцейські затримали нетверезого ексочільника ДАІ Києва Олександра Єршова. Він кермував у нетверезому стані. Служба безпеки України розкрила механізм фінансування Росією місцевої "влади" у так званій "ЛНР". Кошти надходять через банк невизнаної республіки Південної Осетії.

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На Київщині тіло 16-річного хлопця витягли з тамтешньої водойми. Ще 16 січня він надвечір вийшов з дому і його більше ніхто не бачив.

Єлизавета ІІ позбавила Принца Гарі та його дружину Меган Маркл королівського титулу. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Чорні скриньки збитого над Іраном літака МАУ передадуть Україні до кінця січня. Про це заявили у відділі розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану.