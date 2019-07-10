Випуск новин за 9:00: Вирок українським морякам. Провадження ГПУ проти NewsOne

У випуску новин за 10 липня станом на 9:00 – остаточне обвинувачення ФСБ висунуло усім нашим 24 морякам. Їм закидають перетин державного кордону Росії. Вже наступного тижня російське слідство, ймовірно, вкотре проситиме продовжити строк тримання моряків під вартою. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти двох власників телеканалу NewsOne через можливе фінансування тероризму.

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Гаряча доба на передовій. Аж дев'ятеро військових отримали поранення і бойові травми. Російські найманці 27 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

Президент Володимир Зеленський цьогоріч скасував військовий парад на День Незалежності. Заощаджені на проведенні урочистостей кошти президент планує віддати військовим у вигляді премій.

Одеський суд постановив, що Геннадій Труханов не винен у розкраданні бюджетних грошей. Справу розглядали півроку, а ще чотири дні зачитували вирок. І зрештою судді постановили, що у діях Труханова та ще низки посадовців жодного злочину немає.