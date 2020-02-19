Випуск новин за 9:00: Виступ України в ООН. Офіційна відставка Суркова
У випуску новин за 19 лютого станом на 9:00 – представник України в ООН Сергій Кислиця показав виступив на засіданні Радбезу ООН. Дипломат зазначив, що атака у п'яту річницю виходу українських військ з-під Дебальцево особливо цинічна. В Росії офіційно пішов у відставку так званий "куратор України" Владислав Сурков. Путін підписав указ про звільнення з посади свого помічника.
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