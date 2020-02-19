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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВІРУС 2020 РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Випуск новин за 9:00: Виступ України в ООН. Офіційна відставка Суркова

      Випуск новин 16

      У випуску новин за 19 лютого станом на 9:00 – представник України в ООН Сергій Кислиця показав виступив на засіданні Радбезу ООН. Дипломат зазначив, що атака у п'яту річницю виходу українських військ з-під Дебальцево особливо цинічна. В Росії офіційно пішов у відставку так званий "куратор України" Владислав Сурков. Путін підписав указ про звільнення з посади свого помічника.

      Також у випуску: 

      Літак, що має евакуювати українців із китайського Уханю, вилетів із Києва. Ним мають вивезти 49 громадян України та близько 25 іноземців з ізольованого міста.

      У містечку Городище, що на Черкащині, собаки напали на місцевого жителя: він потрапив у лікарню.

      В Китаї від коронавірусу вилікувалися вже майже 15 тисяч людей. Проте зростає і кількість загиблих від смертельної недуги.

      Кореспондентка 24 каналу вирушить у Козин, аби дізнатися, чи дійсно евакуйованих з Уханю українців розмістять на карантин саме там.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Теги: Випуск новин ООН Сергій Кислиця Новини Росії Володимир Путін
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