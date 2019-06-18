Випуск новин за 9:00: Загибель українців у ДТП в Польщі. Доба на фронті
У випуску новин за 18 червня станом на 9:00 – у лікарні на заході Польщі помер 19-річний українець – останній учасником ДТП, що трапилася у Любуському воєводстві 13 червня. Решта його товаришів померли раніше. Ворог гатить з мінометів та стрілецької зброї майже по всій ліній фронту. За минулу добу штаб ООС зафіксував 34 обстріли українських позицій.
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Джерело: 24 канал
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