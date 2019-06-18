Випуск новин за 9:00: Загибель українців у ДТП в Польщі. Доба на фронті

У випуску новин за 18 червня станом на 9:00 – у лікарні на заході Польщі помер 19-річний українець – останній учасником ДТП, що трапилася у Любуському воєводстві 13 червня. Решта його товаришів померли раніше. Ворог гатить з мінометів та стрілецької зброї майже по всій ліній фронту. За минулу добу штаб ООС зафіксував 34 обстріли українських позицій.

Також у випуску: Політв'язня-українця Едема Бекірова відмовились перевезти із СІЗО до лікарні, як того вимагав суд. ЦВК зареєструвала першу партію – "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка та її 164 кандидати у народні депутати. У Києві позашляховик Mercedes проїхався "мостом Кличка", порушників вже знайшли.

Джерело: 24 канал