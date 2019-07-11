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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Потужні зливи накрили Грецію

      Випуск новин 3 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 липня станом на 9:00 – минулої доби зафіксували 42 атаки російських найманців. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, семеро – поранені, двоє – травмовані. Смертельний шторм у Греції забрав життя шістьох туристів: двоє із Чехії, одна жінка з сином з Румунії та двоє росіян. Ще близько сотні людей з різними травмами перебувають у лікарнях.

      Також у випуску:

      Потужний град, розміром з апельсин, потрощив автівки та помешкання в Італії.

      Бойовики обстріляли авто новопризначеного голову ВЦА Донеччини Павла Кириленка.

      Бойко, Рабінович та Медведчук знову побували у Москві.

      blog_ava
      Кого українці хочуть бачити прем’єром і як це може вплинути на вибори?
      сьогодні
      3354
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Греція Погода
      Джерело: 24 канал
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