Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Потужні зливи накрили Грецію

У випуску новин за 11 липня станом на 9:00 – минулої доби зафіксували 42 атаки російських найманців. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, семеро – поранені, двоє – травмовані. Смертельний шторм у Греції забрав життя шістьох туристів: двоє із Чехії, одна жінка з сином з Румунії та двоє росіян. Ще близько сотні людей з різними травмами перебувають у лікарнях.

Також у випуску: Потужний град, розміром з апельсин, потрощив автівки та помешкання в Італії. Бойовики обстріляли авто новопризначеного голову ВЦА Донеччини Павла Кириленка. Бойко, Рабінович та Медведчук знову побували у Москві.

Джерело: 24 канал