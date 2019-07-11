Випуск новин за 9:00: Загострення на Донбасі. Потужні зливи накрили Грецію
У випуску новин за 11 липня станом на 9:00 – минулої доби зафіксували 42 атаки російських найманців. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, семеро – поранені, двоє – травмовані. Смертельний шторм у Греції забрав життя шістьох туристів: двоє із Чехії, одна жінка з сином з Румунії та двоє росіян. Ще близько сотні людей з різними травмами перебувають у лікарнях.
Також у випуску:
Потужний град, розміром з апельсин, потрощив автівки та помешкання в Італії.
Бойовики обстріляли авто новопризначеного голову ВЦА Донеччини Павла Кириленка.
Бойко, Рабінович та Медведчук знову побували у Москві.
Джерело: 24 канал
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