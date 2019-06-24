10:19
24 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Протести шахтарів на Донеччині

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 червня станом на 9:00 – російські найманці збільшують не тільки кількість обстрілів, а й калібр. Минулої доби 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє військових зазнали поранень. Південнодонбаської шахти відмовилися іти на зміну через невиплату зарплати. Видобуток вугілля зупинили. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      Також у випуску:

      ЦВК також не зареєструвала кандидатом в депутати чинних нардепів Володимира Парасюка та Аркадія Корнацького.

      Комісія не зареєструвала кандидатами увесь партійний список "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

      Помер соратник Анатолія Гриценка – Олександр Комарніцький. Його нещодавно просто на вулиці побили поліцейські за те, що той відмовився бути понятим у справі про вилучення зброї.

      На аеропорт в Саудівській Аравії здійснили атаку дронами. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

      blog_ava
      На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, є загиблий: фото страшної ДТП
      сьогодні
      4102
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Новини Донецька Протести шахтарів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      сьогодні , 08:41 США, готуйтесь до війни з Росією та Китаєм, – Newsweek
      Світові Медіа 1933
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      23 червня , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1881
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      23 червня , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      3498
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      23 червня , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      3505
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      23 червня , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      1733
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук