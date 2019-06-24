Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Протести шахтарів на Донеччині

У випуску новин за 24 червня станом на 9:00 – російські найманці збільшують не тільки кількість обстрілів, а й калібр. Минулої доби 34 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Троє військових зазнали поранень. Південнодонбаської шахти відмовилися іти на зміну через невиплату зарплати. Видобуток вугілля зупинили. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Також у випуску:

ЦВК також не зареєструвала кандидатом в депутати чинних нардепів Володимира Парасюка та Аркадія Корнацького.

Комісія не зареєструвала кандидатами увесь партійний список "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Помер соратник Анатолія Гриценка – Олександр Комарніцький. Його нещодавно просто на вулиці побили поліцейські за те, що той відмовився бути понятим у справі про вилучення зброї.

На аеропорт в Саудівській Аравії здійснили атаку дронами. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.