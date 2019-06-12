Випуск новин за 9:00: Жертви пожежі в одеській психлікарні. Новий президент Казахстану

У випуску новин за 12 червня станом на 9:00 – кількість жертв пожежі в психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи. У лікарні напередодні померла ще одна людина. В області оголосили день жалоби за загиблими. Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу. Церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані.

Також у випуску: Військовий відкрив у Львові еко-кафе: там немає шкідливої їжі та майже не використовують пластику. Україна та Росія мають створити робочу групу для звільнення полонених. Молодіжна збірна України вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу.

Джерело: 24 канал