Випуск новин за 9:00: Жертви пожежі в одеській психлікарні. Новий президент Казахстану
У випуску новин за 12 червня станом на 9:00 – кількість жертв пожежі в психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи. У лікарні напередодні померла ще одна людина. В області оголосили день жалоби за загиблими. Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу. Церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані.
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Джерело: 24 канал
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