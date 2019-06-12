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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
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      Випуск новин за 9:00: Жертви пожежі в одеській психлікарні. Новий президент Казахстану

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 червня станом на 9:00 – кількість жертв пожежі в психіатричній лікарні в Одесі збільшилася до семи. У лікарні напередодні померла ще одна людина. В області оголосили день жалоби за загиблими. Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу. Церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані.

      Також у випуску:

      Військовий відкрив у Львові еко-кафе: там немає шкідливої їжі та майже не використовують пластику.

      Україна та Росія мають створити робочу групу для звільнення полонених.

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      Теги: Випуск новин Жертви Пожежа Пожежа у психіатричній лікарні Одеси Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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