Випуск новин за 9:00: День тиші в Україні. Втрати на фронті
У випуску новин за 20 липня станом на 9:00 – в Україні розпочався день тиші перед парламентськими виборами. Будь-яка політична агітація заборонена законом. Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим. Вони несли службу в окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.
Також у випуску:
Українці згадують журналіста Павла Шеремета, який трагічно загинув три роки тому.
У світі відзначають Міжнародний день шахів.
В день виборів окружні дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських.
Джерело: 24 канал
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