Випуск новин за 9:00: День тиші в Україні. Втрати на фронті

У випуску новин за 20 липня станом на 9:00 – в Україні розпочався день тиші перед парламентськими виборами. Будь-яка політична агітація заборонена законом. Від рук ворожого снайпера загинули українські захисники Роман Джерелейко та Олександр Барладим. Вони несли службу в окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Також у випуску: Українці згадують журналіста Павла Шеремета, який трагічно загинув три роки тому. У світі відзначають Міжнародний день шахів. В день виборів окружні дільниці охоронятимуть понад 450 поліцейських.

Джерело: 24 канал