Випуск за 11:00: Марш рівності в Києві. Протести в Грузії
У випуску новин за 23 червня станом на 10:00 – учасники Маршу рівності влаштували ходу вулицями Києва. Також навпроти них вишикувалися противники КиївПрайду, які називали себе прихильниками традиційних сімейних цінностей. Протести в грузинській столиці тривають. Мітингувальники мають намір провести ще одну акцію біля будівлі парламенту.
Також у випуску:
У Львові стартував всеукраїнський турнір за звання кращого пожежника та підрозділу.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 "Градів" в окупованих районах Луганської області.
Джерело: 24 канал
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