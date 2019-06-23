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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Випуск за 11:00: Марш рівності в Києві. Протести в Грузії

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 червня станом на 10:00 – учасники Маршу рівності влаштували ходу вулицями Києва. Також навпроти них вишикувалися противники КиївПрайду, які називали себе прихильниками традиційних сімейних цінностей. Протести в грузинській столиці тривають. Мітингувальники мають намір провести ще одну акцію біля будівлі парламенту.

      Також у випуску:

      У Львові стартував всеукраїнський турнір за звання кращого пожежника та підрозділу.

      Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила 30 "Градів" в окупованих районах Луганської області.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 23 червня: дощі послаблять спеку лише на Заході, на решті території – до +34
      сьогодні
      1973
      Теги: Випуск новин Антиросійські протести у Грузії
      Джерело: 24 канал
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