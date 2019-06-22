Випуск за 11:00: Смертельна блискавка. Путін заборонив літати до Грузії

У випуску новин за 22 червня станом на 11:00 – на Прикарпатті блискавка вбила трьох людей. Сталось це прямісінько на зупинці громадського транспорту. Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії. Господар Кремля також розпорядився своїм указом повернути росіян з Грузії.

Також у випуску:

У Києві в Будинку офіцерів проходить церемонія прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком. Він загинув 19 червня від вогнепального поранення у голову.

У Грузії продовжують тривати антиросійські протести, на які вийшли кілька тисяч людей. Мітингувальники висунули владі новий ультиматум.

Вбивчий буревій накрив південь Франції, дві людини загинуло, ще 10 поранені. Вражаючі кадри негоди з блискавками, градом розміром з кульки для пінг-погу з'явились у мережі.