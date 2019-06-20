Випуск новин за 16:00: Рішення КСУ щодо розпуску ВРУ. Філарет скликав собор

У випуску новин за 20 червня станом на 16:00 – Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання. Патріарх Філарет скликав собор прихильників Київського Патріархату.

Також у випуску:

На фронті знову втрати: один загиблий, та один поранений український солдат.

На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

З помешкання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси.

У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров.