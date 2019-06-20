17:53
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 16:00: Рішення КСУ щодо розпуску ВРУ. Філарет скликав собор

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 червня станом на 16:00 – Конституційний суд України провів закрите засідання 20 червня, на якому розглянув законність розпуску Президентом України Володимиром Зеленським, Верховної Ради. Суд таки дозволив розпустити Верховну Раду восьмого скликання. Патріарх Філарет скликав собор прихильників Київського Патріархату.

      Також у випуску:

      На фронті знову втрати: один загиблий, та один поранений український солдат.

      На Одещині завершилися пошуки 11-річної Дар'ї Лук'яненко. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки неподалік місця її зникнення.

      З помешкання загиблого народного депутата Дмитра Тимчука зникли ювелірні прикраси.

      У Черкасах після місяця у комі через побиття помер журналіст Вадим Комаров.

      blog_ava
      Переїзд Адміністрації Президента: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото
      сьогодні
      14164
      Теги: Філарет Конституційний суд Релігія Розпуск Ради Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      сьогодні , 17:00 "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      Блог Соцмережі 753
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      49591
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 7299
      День народження винищувача танків
      сьогодні , 14:04 День народження винищувача танків
      Володимир Патола
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 776
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук