Випустили міні-смартфон з потужними функціями: як виглядає новинка

Компанія Unihertz представила дуже незвичний смартфон – його дисплей має всього 2,45-дюйми. При цьому телефон Unihertz Atom, попри свої розміри, має дуже хороші функції.

Про це пише The Verge.com.

Дисплей Unihertz Atom має роздільну здатність 432х240 точок та покритий захисним склом Gorilla Glass.

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Смартфон працює на 8-ядерному процесорі з частотою 2 ГГц, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

На задній панелі розміщена 16-мегапіксельна камера. Селфі-камера має 8 МП. Також на лицевій панелі розміщений сакнер відбитків пальців. Окрім того, на правій бічній грані є програмована кнопка, якою можна призначити запуск обраних додатків.

Unihertz Atom має кнопку для запуску додатків

Батарея Unihertz Atom має ємність 2000 мАг. У пристрої інтегровані дводіапазонний модуль бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, модулі Bluetooth 4.2, NFC, A-GPS тощо.

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.1.

Зараз розробники Unihertz Atom запустили кампанію на Kickstarter (портал для залучення коштів на реалізацію власних проектів), щоб профінансувати випуск цієї моделі. Спочатку планувалося зібрати 50 тисяч доларів, та проект вже зібрав понад 700 тисяч доларів.

Функціоналом смартфон не поступається великим ґаджетам

Продаж смартфону Unihertz Atom планують розпочати в жовтні. Попередня вартість телефону оцінена у 300 доларів (7800 гривень).

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