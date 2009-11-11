Вирішальний референдум

Долю членства Хорватії у ЄС вирішить населення Словенії.

Депутати словенського парламенту вирішили провести референдум з питання угоди з Хорватією про морський кордон. Якщо словенці не проголосують “за”, Любляна може знову заблокувати питання про вступ Загребу до Євросоюзу.За даними соціологів, на сьогоднішній день майже половина населення Словенії готова підтримати угоду. Зазначимо, 2 держави підписали договір, що дозволяє міжнародному арбітражу вирішити територіальну суперечку між ними. У зв’язку з цим Словенія погодилася перестати блокувати вступ Хорватії до Євросоюзу.Як відомо, територіальна суперечка між Любляною та Загребом тягнеться вже 18 років. Каменем спотикання є морський кордон у Піранській затоці Адріатичного моря. Хорватія наполягає на проведенні кордону по середині бухти, а Словенія побоюється, що може опинитися без виходу до відкритого моря.