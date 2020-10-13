Режим припинення вогню, який мав тривати в Нагірному Карабасі з 10 жовтня, досі не діє. Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного у порушенні домовленостей.

Азербайджан продовжує артобстріли, – Єреван

У Вірменії зазначили, що противник 13 жовтня продовжив ракетно-артилерійський обстріл на лінії зіткнення. Про це повідомила речниця Міноборони країни Шушан Степанян у фейсбуці.

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Вранці ворог відновив операції, які підтримували активний артилерійський вогонь на південному, північному, північному та східному напрямках. Противник особливо активний у північно-східній частині лінії фронту,

– написала Степанян.

Баку теж звинувачує Єреван в обстрілах

В Азербайджані теж закидають Вірменії порушення. У Баку кажуть, що військові противника обстрілюють три райони поблизу Нагірного Карабаху – Геранбойський, Тертерський і Агдамський.

В ООН вважають неприйнятними порушення

Тим часом, в ООН занепокоєні перебігом подій у Нагірному Карабасі. В Організації вважають неприйнятними порушення домовленостей, адже через бойові дії страждає цивільне населення. Про це заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррік, інформує "РБК-Україна".

Генеральний секретар знову нагадує сторонам, що, відповідно до міжнародного гуманітарного права, вони зобов'язані захищати цивільне населення і цивільну інфраструктуру, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до розширення зони бойових дій за межі безпосередньої зони конфлікту,

– зазначив Дюжаррік.

Головне про зірване перемир'я у Нагірному Карабасі

9 жовтня міністри закордонних справ країн-учасниць конфлікту провели переговори у Москві.

Сторони домовились про режим припинення вогню з 10 жовтня. Проте вдалось зупинити обстріли лише на кілька годин.

Азербайджан повідомив, що його війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів.

Те, що перемир'я у Карабасі немає, підтвердили й у Єревані.

Деталі про перебіг конфлікту між Азербайджаном та Вірменією можна прочитати тут.