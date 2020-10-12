Генеральна прокуратура Азербайджану стверджує, що з моменту нового загострення в Нагірному Карабаху внаслідок ворожих обстрілів загинув 41 цивільний.

Свіжою статистикою злочинів, нібито скоєних збройними силами Вірменії, генпрокуратура Азербайджану поділилася у своєму твіттері.

До слова У Нагірному Карабасі загинули понад 400 вірменських військових, – ЗМІ

Наслідок обстрілів з боку Вірменії:

41 – цивільна людина загинула,

205 – цивільних отримали поранення,

1165 – повністю зруйнованих війною будинків,

57 – знищених багатоквартирних будинків,

146 – знищених об'єктів цивільної інфраструктури.

Кількість втрат серед військових Азербайджан досі не наводить. Президент Ільхам Алієв раніше заявив, що зробить це одразу після завершення бойових дій.

Щоправда, Вірменія зі свого боку постійно заявляє, що це саме Азербайджан обстрілює цивільних – у Нагірному Карабаху. Встановити, де тут правда, в умовах бойових дій вкрай важко.



Втрати Азербайджану у війні за Нагірний Карабах / Інфографіка генпрокуратури Азербайджану

До слова, одним з останніх таких обстрілів, про який заявляв Азербайджан, накрило місто Гянджа. Внаслідок цього загинули 9 цивільних, а ще 34 отримали численні поранення різної важкості.



Зруйновані будинки в місті Гянджа після обстрілу / Фото Anadolu