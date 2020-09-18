Державне бюро розслідувань офіційно визнало ТОВ "Волана" потерпілою стороною у справі про спробу рейдерства. Справа розслідується стосовно колишнього першого заступника прокурора Сумської області О.Рубана.

Прокурора підозрюють у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та втручанні у діяльність судових органів. Всі ці зловживання були частиною плану рейдерського захоплення підприємства, яке виробляє "Семки" та інші українські снеки.

На початку червня 2020 року суддя О.Капкін Зарічного районного суду Сумської області своєю ухвалою наклав арешт на виробничий комплекс ТОВ "Волана", що знаходиться у Дніпропетровській області. Завод планували "передати" в управління новим власникам – спільникам рейдерів у погонах.

Підприємство не проводило ніякої діяльності у Сумській області і не мало ніякого відношення до справи, яка понад три роки лежала в Сумському СБУ. Апеляційний суд скасував незаконну ухвалу, а юристи заводу звернулися до правоохоронних органів з заявами про участь посадовців у спробі рейдерства. В результаті, ДБР розслідує справу проти слідчого СБУ В.Прохненка та прокурора А.Жернового, і також справу проти першого заступника обласного прокурора О.Рубана.

Як виявилося, саме О.Рубан давав письмові незаконні вказівки суду, щодо того, як саме треба розглядати справу проти "Семок". Атестаційна комісія прокурорів рекомендувала після цього звільнити О.Рубана з органів прокуратури. Генеральний прокурор підписала відповідний наказ, а також призначила незалежну групу прокурорів для неупередженого розслідування даної справи.

Після офіційного визнання потерпілою стороною представники підприємства отримають повний доступ до матеріалів справи, будуть опитані щодо деталей рейдерської схеми, а також зможуть систематично контролювати хід розслідування, щоб зловмисники не змогли уникнути відповідальності.