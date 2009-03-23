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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виробники ковбасяться

15:41, 23 березня 2009 234

М’ясопереробники хочуть скасувати нові державні стандарти виготовлення ковбасних виробів.

На тижні, що минає, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується відмінити ДеСТи на низку м’яних брендів, зокрема, на “Московську”, “Краківську”, “Докторську” та “Любительську” ковбаси. При чому документ подали до парламенту рівно за тиждень після того, як Президент Віктор Ющенко підписав закон про введення нових стандартів.Виробники, які хочуть скасувати нововведення, запевняють, що через дотримання стандартів, українські ковбаси подорожчають у півтора-два рази. Відповідно, впаде їхнє виробництво. Натомість, ринок наповнять дешеві польські, балтійські чи білоруські аналоги.Щоправда, новий закон не забороняє м'ясникам експериментувати з рецептами ковбасних виробів. Просто якщо складові продуктів не відповідатимуть встановленим стандартам, виробники не зможуть називати їх з використанням згаданих відомих брендів.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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