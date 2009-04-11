З наступного року Boeing зменшує обсяг виробництва літаків.

Boeing скорочує виробництво літаків. З червня 2010 року американський авіабудівний концерн за місяць вироблятиме не 7, а лише 5 лайнерів Boeing 777. Крім того, компанія відмовляється від планів розширення виробництва моделей 747-8 та 767. Йдеться у прес-релізі Boeing. Головна причина такого рішення керівництва - зниження прибутків Boeing у I кварталі. На скільки саме - не відомо, офіційний звіт компанія оприлюднить 22 квітня.До зниження виробництва змушує також погіршення бізнес-середовища для авіаліній, які переживають важкі часи через економічну кризу. Через відчутне зменшення пасажиропотоку авіакомпанії не поспішають інвестувати у нові літаки. За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, у лютому обсяг пасажирських авіаперевезень у світі впав на 10% у порівнянні з аналогічним періодом торік.