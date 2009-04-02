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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Виробництво цукру

12:20, 2 квітня 2009 247

Головною проблемою цукрової галузі - є брак сировини.

Якщо донедавна найбільшим головним болем цукровиків було перевиробництво і низькі ціни на солодкий пісок, то на сьогодні головною проблемою галузі, за словами виробників - є брак сировини, тобто власне цукрових буряків. За їхніми словами, саме через це закриваються вітчизняні заводи та зменшується виробництво солодкого піску.Зауважимо, минулого року в Україні виробили понад 1,5 мільйони тонн цукру при внутрішньому споживанні у 2 мільйони тонн. Вихід із ситуації, що склалася, влада традиційно вбачає у ввозі сировини з-за кордону, квоти на яку збільшилися після вступу до СОТ. Втім право продавати цукор із імпортного сирцю матимуть лише ті українські компанії, які виробляють солодкий продукт із буряків.Віктор Іванчик (генеральний директор компанії "Астарта"): "Це правильне рішення, тому що воно дасть можливість зацікавити національні компанії виробляти цукровий буряк, а не орієнтуватися на імпортний цукор сирець і мати можливість не займаючись буряком виходити на ринок з цукром із сирцю".Нагадаємо, наразі в Україні діє держава програма, покликана стимулювати вирощування цукрових буряків. Аграрії, які культивують ці коренеплоди, отримують із держбюджету дотації. Щоправда, лише 750 грн. на 1 га.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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