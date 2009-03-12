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Вирок журналісту

Фінансові ринки 16:27, 12 березня 2009 196

У Іраку винесли вирок журналісту, який кинув черевиком в Джорджа Буша.

Судді визнали Мунтазара аль-Зейді винним у нападі на главу іноземної держави та засудили до 3 років тюремного ув’язнення. Щоправда обвинувачений вперто не визнає своєї провини. Журналіст переконаний, що саме таким чином він виразив протест проти американської присутності в Іраку.Нагадаємо, 15-го грудня під час прес-конференції Джорджа Буша у Багдаді Зейді назвав американського екс-президента собакою та пожбурив у нього свої черевики. Щоправда тоді Джордж Буш спритно ухилився від летючого взуття. Одразу після інциденту журналіста затримали працівники служби безпеки, проте за декілька днів аль-Зейді став національним героєм Іраку, а черевики - символом антиамериканізму. Арабським світом прокотилися десятки демонстрацій з вимогою звільнити сміливого журналіста. Сам Джордж Буш заявив, що вважає інцидент з кинутим у нього черевиком "кумедним".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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