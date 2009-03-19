Віртуальні навчання

Навчитись літати, не піднімаючись у небо.

На Львівщині військові готуються до миротворчої місії в Ліберії, де на вертольотах патрулюватимуть небо. Щоправда, через відсутність палива літати вчаться на тренажерах - уявляють себе у небі, сидячи в кабіні літака, що стоїть в ангарі.Юрій Сокорський (командир ескадрильї): “Як вертальот літає, то не передасть. Бо є тренажери, які зараз, сучасні, але в нас таких нема, на жаль”.Наразі чекають на паливо. Київ обіцяв виділити шістсот тонн, аби підготувати миротворців до червня. Однак, досі його немає. Як результат - низький рівень підготовки миротворців.Ігор Яременко (командир вертолітного полку): “Льотчику першого класу потрібно на квартал близько 500 л пального для підтримання його боєздатності, то через 6 місяців для поновлення його навичок потрібно буде 8 тонн. А до кінця року - 12 тонн пального”.Одна тонна пального коштує 9 тисяч гривень. Військові вже зверталися до Міністерства, однак і там не потішили.Ігор Яременко (командир вертолітного полку): “Надійшла відповідь, що це не прерогатива Міноборони. В зв’язку з тим, що немає пального, кошти на армію в цьому році виділені в обмеженій кількості”.Чекати на пальне льотчики будуть до 1 квітня. Якщо ж і тоді його не буде - підготуватись до чергової ротації військові просто не встигнуть.