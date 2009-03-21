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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віртуальні покупки

12:10, 21 березня 2009 236

В Україні є підстави очікувати на бум електронної торгівлі.

Такі висновки соціологів, які опрацювали 33 тисячі анкет користувачів українського Інтернету. Минулого року кількість українців, які користуються віртуальною мережею і хоч раз в житті щось у ній купували, зросла з 31 % до 38 %. При цьому більше третини людей, які ще ніколи цього не робили, таки відвідують сайти електронної комерції.Крім того експерти зазначають, що на разі цей ринок зростає не так за рахунок залучення до нього нових покупців, як через те, що все більше покупок роблять старі клієнти інтернет-магазинів. А в зв'язку зі збільшенням і загальної аудиторії інтернет-користувачів, аналітики прогнозують, що з часом більше уваги мережевим клієнтам надаватимуть великі торгові компанії, які й замінять масу дрібних інтернет-магазинів. Останні ж зараз займають 90% електронного ринку і , по суті, виконують функції посередників. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 21 березня 2009
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