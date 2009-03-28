Віртуальний шопінг

В Україні є усі підстави очікувати на сплеск електронної торгівлі.

Такими є висновки соціологів, які опрацювали 33 тисячі анкет користувачів українського Інтернету. За минулий рік кількість наших співгромадян, які користуються віртуальною мережею і хоч раз в житті щось у ній купували, зросла з 31 % до 38 %. Ще більшими темпами росте загальна чисельність інтернет-користувачів, частина з яких обов'язково увіллється у віртуальну комерцію.Дмитро Лисюк (соціолог): “Кількість покупців в Інтернеті теж росте. При цьому, серед користувачів, які на запитання в анкеті відповіли, що ніколи не купували через Інтернет, 37% з них відвідують сайти з категорії “електронна комерція”.Сергій Петренко (директор компанії “Яндекс-Україна”): “Сплеск безумовно буде, бо ми ростемо, наша аудиторія Інтернету росте на десятки процентів щороку. Більше того - доступ до Інтернету переживає якісний розвиток. якісні зміни. Стає швидшим, безлімітним. Все це обумовлює вже й інше поводження споживачів у мережі, тому й тратити гроші тут стануть трохи більше”.Експерти зазначають, наразі ринок мережевої комерції зростає не стільки рахунок залучення до нього нових покупців, як через те, що дедалі більше покупок роблять старі клієнти інтернет-магазинів. Ця тенденція найближчим часом може зберегтися. А от кількість продавців у мережі - скоріше за все, суттєво скоротиться. З часом дедалі більше уваги Інтернету приділятимуть великі ритейлери, які і будуть визначати погоду на ринку.Олексій Юзефов (керуючий партнер Lemon): “Малі компанії, компанії-посередники без своїх складів, системи логістики з ринку будуть витіснені і відійдуть, а залишаться крупний рітейл. Це може бути крупний оф-лайновий рітейл, який перейде в Інтернет. Або ж крупний інтернет-рітейл, що розвинеться з малого інтернет-рітейлу. Суть в тому, що більшість нинішніх інтернет-магазинів із ринку підуть”.Саме таким крамничкам зараз належить 90% української інтернет-торгівлі. Втім, останні кризові місяці вже почали вносити у формат ринку свої коректури. Як повідомляють власники електронних торгових майданчиків, відвідуваність їхніх ресурсів не знизилася, а от так звана рентабельність одного кліку - візиту на сторінку - скоротилася удвічі.Вадим Дубровін (маркетолог “Мобітрейду”): “Припустимо, заходило до нас 2000 людей. Так вони й досі до нас 20000 і заходять - це як камінь у сторону маркетів. То вони є, ми платимо за посилання - а рентабельність майданчика падає. Показник - до 50%. Тобто, людина заходить, клацає, розглядає, але не купує”.За порадами соціологів, аби бути успішними, інтернет-продавцям варто просто усунути перепони, які стримують відвідувачів торгових інтернет-ресурсів стати їхніми клієнтами. Крім поширеного ще остраху до електронних платежів, такими чинниками є запізніла реакція торговців на заявки потенційних покупців, невідповідність справжньої ціни зазначеній на сайті, та проблеми з комплектацією товару, виявлені після доставки.