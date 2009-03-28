18:48
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віртуальний шопінг

11:34, 28 березня 2009 157

В Україні є усі підстави очікувати на сплеск електронної торгівлі.

Такими є висновки соціологів, які опрацювали 33 тисячі анкет користувачів українського Інтернету. За минулий рік кількість наших співгромадян, які користуються віртуальною мережею і хоч раз в житті щось у ній купували, зросла з 31 % до 38 %. Ще більшими темпами росте загальна чисельність інтернет-користувачів, частина з яких обов'язково увіллється у віртуальну комерцію.Дмитро Лисюк (соціолог): “Кількість покупців в Інтернеті теж росте. При цьому, серед користувачів, які на запитання в анкеті відповіли, що ніколи не купували через Інтернет, 37% з них відвідують сайти з категорії “електронна комерція”.Сергій Петренко (директор компанії “Яндекс-Україна”): “Сплеск безумовно буде, бо ми ростемо, наша аудиторія Інтернету росте на десятки процентів щороку. Більше того - доступ до Інтернету переживає якісний розвиток. якісні зміни. Стає швидшим, безлімітним. Все це обумовлює вже й інше поводження споживачів у мережі, тому й тратити гроші тут стануть трохи більше”.Експерти зазначають, наразі ринок мережевої комерції зростає не стільки рахунок залучення до нього нових покупців, як через те, що дедалі більше покупок роблять старі клієнти інтернет-магазинів. Ця тенденція найближчим часом може зберегтися. А от кількість продавців у мережі - скоріше за все, суттєво скоротиться. З часом дедалі більше уваги Інтернету приділятимуть великі ритейлери, які і будуть визначати погоду на ринку.Олексій Юзефов (керуючий партнер Lemon): “Малі компанії, компанії-посередники без своїх складів, системи логістики з ринку будуть витіснені і відійдуть, а залишаться крупний рітейл. Це може бути крупний оф-лайновий рітейл, який перейде в Інтернет. Або ж крупний інтернет-рітейл, що розвинеться з малого інтернет-рітейлу. Суть в тому, що більшість нинішніх інтернет-магазинів із ринку підуть”.Саме таким крамничкам зараз належить 90% української інтернет-торгівлі. Втім, останні кризові місяці вже почали вносити у формат ринку свої коректури. Як повідомляють власники електронних торгових майданчиків, відвідуваність їхніх ресурсів не знизилася, а от так звана рентабельність одного кліку - візиту на сторінку - скоротилася удвічі.Вадим Дубровін (маркетолог “Мобітрейду”): “Припустимо, заходило до нас 2000 людей. Так вони й досі до нас 20000 і заходять - це як камінь у сторону маркетів. То вони є, ми платимо за посилання - а рентабельність майданчика падає. Показник - до 50%. Тобто, людина заходить, клацає, розглядає, але не купує”.За порадами соціологів, аби бути успішними, інтернет-продавцям варто просто усунути перепони, які стримують відвідувачів торгових інтернет-ресурсів стати їхніми клієнтами. Крім поширеного ще остраху до електронних платежів, такими чинниками є запізніла реакція торговців на заявки потенційних покупців, невідповідність справжньої ціни зазначеній на сайті, та проблеми з комплектацією товару, виявлені після доставки. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 352
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
196
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1004
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1001
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 527
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук