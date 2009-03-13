Вирубали сквер

У столиці пустили під сокиру 130 вікових сосен, дубів і лип.

Районна влада разом з місцевою громадою планувала облаштувати у цій зеленій зоні сквер імені Василя Стуса, адже на цьому місці, у 60-70-х роках минулого століття видатний український поет мешкав разом з родиною. Активісти ініціювали присвоєння скверу імені Стуса 2 роки тому, коли дізналися, що Київрада має намір віддати земельну ділянку під забудову.Лілія Копейкіна (начальник відділу екології Святошинської РДА м. Києва): “Ми, районна влада, громада, планували тут створити сквер і присвоїти йому ім`я героя України Василя Стуса. На жаль не змогли не вберегли В які інстанції міста ми не зверталися , всі розводили руками і ні чим нам не дали допомогти. І повноваження в районної влади теж забрали. Ми ні як не могли вплинути на рішення Київради, навіть якби звернулися до суду, ми б цей суд програли”.Одного разу люди вже намагалися перешкодити вирубці дерев, навіть спеціально забивали у стовбури цвяхи. Лісорубам це не завадило - посеред ночі більше сотні вікових дерев вони пустили на дрова. У Київзеленбуді пояснюють - рубали дерева законно, і забудовник розплатився за них з міською владою грішми. Тим не менше активісти громадських організацій сподіваються відновити втрачену історичну пам`ятку.Віктор Ткаченко (представник Української народної партії): “Київська рада, видно злякавшись, чи я не знаю чого, продає цю земельну ділянку, знаючи про те, що громадськість не хоче тут мати казино. Вона хоче тут мати природний об`єкт імені Василя Стуса. Щоб тут був сквер з тими віковими деревами, дубами і соснами, які він описував у своїй поезії, за якими він мріяв”.Свого часу громадські організації просили присвоїти скверу статус заповідника, навіть спеціально для цього збирали підписи у місцевих мешканців. Втім, ця процедура виявилася значно тривалішою, ніж продаж земельної ділянки. Тепер на цьому місці збудують розважальний комплекс.